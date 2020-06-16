Певец и друг бельгийского нападающего «Наполи» Дриса Мертенса Андреа Саннино рассказал, что игрок мог продолжить карьеру в петербургском «Зените», но в итоге отказался.

Мертенс рассказывал другу, что до того, как откликнуться на предложение Бенитеса из „Наполи“, бельгиец мог перейти в „Зенит“. Однак решил не делать этого, поскольку ненавидит холод.

«Не могу сказать больше, но точно знаю, что сейчас Дрис счастлив. В последний раз, когда мы встречались, он был умиротворён», — цитирует Саннино TuttoNapoli.

Ранее Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи», забив 122-й гол в ответном матче полуфинала Кубка Италии с миланским «Интером». «Наполи» планирует продлить контракт с Мертенсом.