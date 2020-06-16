Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к игре 23-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится через 4 дня.

Семак заявил, что на данный момент все игроки «Зенита готовятся к матчу, за исключением Эмануэля Мамманы. Семак отметил, что хорошо знает возможности игроков ЦСКА и сюрпризов для него нет.

Мне кажется, команды очень хорошо знакомы друг другу. Удивить чем-либо кого-либо — очень и очень сложно. Конечно, нет информации, кто и в каком состоянии, нет возможности посмотреть те же матчи, которые проводил ЦСКА перед возобновлением чемпионата. ЦСКА — очень хорошая команда, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что матч ЦСКА — «Зенит» состоится 20 июня.