Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая подтвердила информацию о том, что ждет ребенка.

По словам Липницкой, они с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на новость.

«Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин», — приводит слова Липницкой «Матч ТВ».

Липницкая отметила, что они с Владом вместе много лет и хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Липницкая поблагодарила всех за поздравления и добрые слова.

Ранее информация о беременности Липницкой появилась на канале МитькOFF в «Яндекс.Дзен».