Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что в любом случае примет участие в Открытом чемпионате США по теннису в этом сезоне.

Рублев пока поверхностно в курсе информации. Официально она должна поступить в течение следующих трех дней.

Рублев сказал, что многие боятся, что пока небезопасно, если все живут в одном отеле, то могу заболеть.

Если они сделают, чтобы всем было комфортно и более-менее безопасно, то все возможно. Но, даже если сделают самые жесткие ограничения, я все равно поеду, — сказал Рублев в эфире нового выпуска подкаста Sportcast.

На данный момент международный теннисный сезон остановлен до 31 июля. АТР и WTA в скоро должны одобрить план проведения US Open с 31 августа по 13 сентября.