Римский «Лацио» отказался от идет подписания соглашения с форвардом Александром Кокориным. По информации Metaratings.ru, причина состоит в словах Кокорина, сказанных им в конце апреля в интервью шоу «КраСава».

Тогда в разговоре с Савиным Кокорин рассказал, что переход в стан главного соперника «Лацио» стал бы для него «большой мечтой».

Издание отметило, что когда перевод интервью дошел до руководства, в клубе прекратили прорабатывать потенциальное подписания соглашения. с Кокориным.

В текущем сезоне 29-летний форвард провёл за «Сочи» четыре матча, в которых забил три гола. 19 июня «Сочи» сыграет на стадионе «Фишт» с «Ростовом».