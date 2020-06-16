Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в чемпионате Англии. По информации Marca, в услугах 35-летнего португальской суперзвезды заинтересован лондонский «Челси».

Как сообщает источник, клуб Романа Абрамовича готов предложить € 120 млн за Роналду. Напомним, футболист уже играл в английской Премьер-лиге с 2003 по 2009 год. Тогда Роналду выступал в составе «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма перехода составила € 117 млн. Соглашение Роналду с «Ювентусом» действует еще два года. В текущем сезоне Роналду сыграл в 22 матчах итальянской Серии А, забил 21 гол и сделал три голевые передачи.