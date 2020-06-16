Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, во время самоизоляции ежедневно занимался йоговскими упражнениями.

По словам Рублева, йога только помогает — прокачиваешь мышцы, растяжка, тело становится более подвижным, а спина ровнее.

«Она способствует тому, чтобы было меньше травм. Во время карантина почти каждый день занимался», — сказал Рублев в эфире Sportrecs.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. АТР заморозила рейтинг, возобновление тура запланировано на 10 августа. На данный момент Рублев занимает 14-ю строчку в международном рейтинге.