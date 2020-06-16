Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сделал официальное завявление, что US Open состоится в изначальные сроки – с 31 августа по 13 сентября. Однако турнир пройдет без болельщиков на трибунах из-за последствий пандемии коронавируса.

«USTA примет все меры предосторожности, чтобы защитить игроков и работников турнира: жесткое тестирование, дополнительная уборка, дополнительные раздевалки и отдельное проживание и транспорт», – заявил Куомо в твиттере.

Ожидается, что календарь на концовку сезона будет опубликован в среду, 17 июня. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, обыгравший в финале Даниила Медведева.