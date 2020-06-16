Один из руководителей СКА Роман Ротенберг не исключил появления в Континентальной хоккейной лиге еще одного клуба из Санкт-Петербурга. Вице-президент СКА стал гостем «Радио «Зенит».

Ротенберг отметил, что в нынешней экономической ситуации СКА урезает бюджет, а игроки пошли на экономию.

«В жизни возможно все. В первую очередь, создание второго клуба – это финансовый вопрос», — отметил Ротенберг.

Ранее Nevasport оценивал возможность появление второго клуба из Петерубрга в КХЛ.