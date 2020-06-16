Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал интерес английского «Тоттенхэма» к форврду «Зенита» Артёму Дзюбе.

Радимов сослался на гендиректора «Зенита» Медведева, который сказал, что Дзюба не продается.

«Зенит» сейчас стартует в Лиге чемпионов, ну как могут продать одного из лучших игроков? «Тоттенхэм», конечно, может хотеть что угодно, но сути это не изменит. Думаю, что «Зенит» откажет», — цитирует Радимова legalbet.

Напомним, «Тоттенхэм» хотел заполучить Дзюбу в зимнее трансферное окно в качестве замены выбывшего из-за травмы Харри Кейна.

В текущем сезоне 31-летний форвард провёл 21 матч в чемпионате России, забил 13 голов и отдал девять голевых передач.