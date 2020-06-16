Российский теннисист, 14-й номер мирового рейтинга Андрей Рублев в эфире Sportcast вспомнил ситуации с договорными матчами в современном теннисе.

По словам Рублева, подозрительных соперников у него не было, а предложение было один раз.

Рублев отметил, что у него было предлолжение один раз и он сразу сообщил об этом куда следует.

«Нам надо об этом сообщать, как вы знаете. Больше такого не было и, надеюсь, не будет», — отметил Рублев.

Рублев отметил, что старается не общаться с людьми, которые занимаются организацией договорных матчей.