Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович не высказывал интерес по вопросу приобретения легендарного нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий источник к российскому олигарху.

Как отмечает источник, Абрамович не общался ни с Роналду, ни с его агентом Жорже Мендешем на предмет возможного трансфера португальского игрока. Также РБК не подтвердили в «Ювентусе» запрос о трансфере.

Напомним, что Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». В текущем сезоне Роналду сыграл в 22 матчах итальянской Серии А, забил 21 гол и сделал три голевые передачи.