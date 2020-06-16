Руководитель Федерации фигурного катания России на коньках (ФФККР) Александр Горшков объяснил включение Евгения Плющенко в список тренеров сборной России. Горшков сообщил, что причины были техническими.

«Тренер спортсмена, выступающего в составе сборной, автоматически сам становится специалистом в национальной команде, – цитирует Горшкова «Р-Спорт».

Напомним, что до мая 2020 года у Плющенко не было сборников, пока к нему перешла Александра Трусова от Этери Тутберидзе. Для Трусовой прошлый сезон стал дебютным на взрослом уровне.