Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова написали открытое письмо в Министерство спорта. Основная тема — ситуация с возможным недопуском отечественных легкоатлетов к международным стартам.

В письме спортсмены сетует на то, что временное отстранение ВФЛА из Международной ассоциации легкоатлетических федераций продолжается уже пятый год, а улучшений нет — российские легкоатлеты не имеют возможности соревноваться за рубежом даже в нейтральном статусе. В письме говорится, что подобная изоляция приведет к завершению карьер тысяч спортсменов. Приводятся виноватые — отсутствие конструктивного диалога World Athletics с ВФЛА.

Спортсмены открыто задают вопросы — кто виноват в сложившейся ситуации, почему атлеты продолжают отвечать за прошлое, хотя не имеют к этому отношение, кто и как отстаивался права спортсменов, почему за действия руководителей все время отвечают спортсмены. И, наконец, как долго российские легкоатлеты будут довольствоваться нейтральным статусом.

«Рассчитываем на то, что в уже ближайшее время российское легкоатлетическое сообщество получит ответы на все вопросы. В том числе и на главный: что ждет нас после 1 июля?» — приводит текст письма «Спорт-Экспресс».

Напомним, что World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке выплаты штрафа в размере 5 миллионов долларов за фальсификацию прежним руководством ВФЛА документов по делу вице-чемпиона мира в прыжках в высоту Данилы Лысенко. Российская сторона обязана заплатить требуемую сумму до 1 июля.