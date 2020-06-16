Вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о формировании пятерки молодых хоккеистов в СКА.

По словам Ротенберга, у СКА всегда есть план «А» и план «Б», а также вариативность в тактике — готовы к любым поворотам. Ротенберг сообщил, что СКА создал систему с молодыми игроками, которые готовы взять на себя роли.

«Мы начали готовиться, чтобы наши молодые игроки брали на себя более серьёзную роль в команде мастеров. Вы видели тройку Марченко — Подколзин — Морозов», — сказал Ротенберг в эфире «Радио Зенит».

Ротенберг подчеркнул, что неотъемлемая часть пятерки — защитник Галенюк, поэтому не хватает только одного защитника для пятёрки. Вице-президент отметил, что у СКА будут молодые защитники в следующем сезоне, чтобы была пятерка — это работа, которая была проведена.