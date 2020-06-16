Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида перейдет в чемпионате России. Об этом сообщает журналист Левент Юмит Эрол на своей странице в твиттере. Журналист не уточнил название российского клуба.

Текущее соглашение Виды с «Бешикташем» заканчивается летом 2022 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл в 33 матчах за турецкий клуб и забил четыре гола.

Напомним, Вида проявил себя после матча четертьфинала чемпионата мира 2018 года со сборной России (2:2, 4:3 по пенальти). Тогда по сети гуляло видео, на котором Вида вместе с членом тренерского штаба хорватов Огненом Вукоевичем выкрикнул лозунг «Слава Украине!». После этого игрок принес извинения.