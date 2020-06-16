Арбитры российской премьер-лиги в преддверии возобновления чемпионата России сдали тест на COVID-19.

Как сообщает РФС, анализы всех судей РПЛ показали отрицательный результат на коронавирусную инфекцию.

Судьи, которые готовятся обслуживать матчи чемпионата России, с 16 по 18 июня проходят совместный учебно-тренировочный сбор в подмосковном Кратове. В сборе участвуют 24 арбитра. В рамках сбора планируется выявление физических кондиций, а также теоретические занятия.

Напомни, что сезон в российской в РПЛ возобновится 19 июня — тогда будут сыграны первые матчи 23-го тура.