«Бавария» за четыре тура до конца оформила победу в чемпионате Германии. Событие стало возможно после победы мюнхенского клуба в игре 32-го тура Бундеслиги против «Вердера». Матч проходил на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч забил польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски, отправивший мяч в ворота бременской команды на 43-й минуте игры после передачи защитника мюнхенцев Жерома Боатенга. «Бавария» доигрывала матч в меньшинстве после удаления на 79-й минуте защитника Альфонсо Дэвиса.

«Бавария» с 76 очков стала недосягаема в турнирной таблице чемпионата Германии. Бременский «Вердер» с 28 очками находится на предпоследнем, 17-м месте.