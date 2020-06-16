Олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая находится в положении. Мюнхенская «Бавария» стала досрочным чемпионом Германии, — эти и другие новости дня на Nevasport.

ATP-тур возобновится 10 августа в Вашингтоне

Возобновление теннисного сезона в АТР запланировано на 10 августа. Первый после паузы турнир состоится в Вашингтоне (США). Затем теннисисты выступят на турнире в Нью-Йорке, который стартует 17 августа, а в конце месяца начнется Открытый чемпионат США. Также утверждается, что спортсмены не будут помещены на карантин после прилета в Америку.

Хабиб скоро сделает заявление относительно своего будущего

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил новый пост в инстаграме, в котором сказал, что хочет скоро сделать заявление о своем будущем. «Эти двое хотят всё лето пахать и вернуться в начале осени (сентябрь), пожелаем им удачи. А насчёт своего будущего я скоро сделаю заявление», — подписал Хабиб фотографию, сделанную с тренировки.

Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»

Мурад Мусаев перешел из статуса старшего тренера «Краснодара» и стал главным тренером клуба. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что Мусаев успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства, после чего вступил в должность главного тренера «Краснодара».

Юлия Липницкая ждет ребенка

Олимпийская чемпионка Сочи-2014, «девочка в красном пальто» Юлия Липницкая скоро станет мамой — отцом будущего ребёнка является Владислав Тарасенко — бывший фигурист, который тоже тренировался в группе Этери Тутберидзе. Липницая подтвердила информацию Андрея Митькова.

Паскуаль застрял в Европе

Главный тренер «Зенита» испанец Хавьер Паскуаль не может вернуться в Россию из-за отмены регулярных авиарейсов. По информации журналиста Георга Заккаса, опубликованной у него в «Твиттере», Паскуаль уже дважды пытался вылететь в Россию регулярными рейсам, однако оба были отложены в последний момент.

Дзюба может уехать в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм Хотспур» вновь рассматривает возможность приобретения нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По информации Football.London, российский форвард по-прежнему остается в сфере интересов английского клуба, как и защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье. Этим летом заканчиваются действующие контракты обоих игроков, поэтому «Тоттенхэм» готов рассмотреть их кандидатуры.

Бавария выиграла титул чемпионов Германии досрочно

«Бавария» за четыре тура до конца оформила победу в чемпионате Германии. Событие стало возможно после победы мюнхенского клуба в игре 32-го тура Бундеслиги против «Вердера». Матч проходил на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой гостей со счётом 1:0.