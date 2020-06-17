В матче 29-го тура испанской Ла Лиги каталонская «Барселона» дома одержала победу над «Леганесом» со счетом 2:0.

В составе сине-гранатовых по мячу забили Анссумане Фати с передачи Хуниора Фирпо на 42-й минуте и Лионель Месси с пенальти на 69-й минуте встречи.

Отметим, на 65-й минуте после просмотра VAR был отменен мяч нападающего каталонцев Антуана Гризманна.

На 94-й минуте со скамейки был удален главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре.

После 29 матчей команда Кике Сетьена занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 64 очка и опережая мадридский «Реал» на пять баллов. «Леганес» располагается на последнем месте с 23 очками.

Следующий матч сине-гранатовые проведут 19 июня на выезде против «Севильи», «Леганес» в этот же день в гостях сыграет с «Мальоркой».