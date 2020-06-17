Российский боец UFC в тяжелом весе Алексей Олейник проведет поединок против американского тяжеловеса Деррика Льюиса.

Об этом Олейник объявил в своем Instagram. Россиянин необычным образом представил следующего соперника. Он снял пляжное видео, по сюжету которого находит прибившуюся к берегу бутылку. Из нее Олейник достал контракт от UFC на новый бой.

«Получил новый контракт на бой. 8 августа, главный бой вечера, Деррик Льюис. С Богом», — написал Алексей под видеороликом.

Ранее Олейник отказался драться с Льюисом в начале июня.

Напомним, Алексей Олейник победил Фабрисиу Вердума на UFC 249. Бой продлился все три раунда. Судьи раздельным решением отдали победу Олейнику.

Таким образом, на счету Олейника стала 59 побед при 13 поражениях, еще один бой завершился вничью.