Куницкая огласила имя соперницы, с которой подерется в UFC 1 августа

Российский боец UFC в легчайшем весе Яна Куницкая назвала имя своей следующей соперницы.
В своем Instagram россиянка сообщила, что это будет бразильянка Кэтлин Виейра, а бой состоится 1 августа.
Ранее Куницкая опубликовала фото, на котором подписывает соглашение, но не огласила имя оппонентки.
Напомним, 30-летняя Куницкая выступает с смешанных единоборствах с 2009 года. На её счету 12 побед при пяти поражениях в ММА, еще один бой признан несостоявшимся. Она является чемпионкой России по тхэквондо, чемпионкой России по тайскому боксу, чемпионкой мира по грэпплингу, чемпионкой мира по ММА BUSHIDO FC, а также многократной чемпионкой международных турниров по рукопашному бою, кикбоксингу, тхэквондо.
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