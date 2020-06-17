Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 10:16,  17 июня 2020
    ggbet
Бокс/MMA
0

Куницкая огласила имя соперницы, с которой подерется в UFC 1 августа

Куницкая огласила имя соперницы, с которой подерется в UFC 1 августа
Яна Куницкая. Фото: instagram.com/yanamma

Российский боец UFC в легчайшем весе Яна Куницкая назвала имя своей следующей соперницы.

В своем Instagram россиянка сообщила, что это будет бразильянка Кэтлин Виейра, а бой состоится 1 августа.

Ранее Куницкая опубликовала фото, на котором подписывает соглашение, но не огласила имя оппонентки.

Напомним, 30-летняя Куницкая выступает с смешанных единоборствах с 2009 года. На её счету 12 побед при пяти поражениях в ММА, еще один бой признан несостоявшимся. Она является чемпионкой России по тхэквондо, чемпионкой России по тайскому боксу, чемпионкой мира по грэпплингу, чемпионкой мира по ММА BUSHIDO FC, а также многократной чемпионкой международных турниров по рукопашному бою, кикбоксингу, тхэквондо.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров