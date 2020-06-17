Куницкая огласила имя соперницы, с которой подерется в UFC 1 августа

Российский боец UFC в легчайшем весе Яна Куницкая назвала имя своей следующей соперницы.

В своем Instagram россиянка сообщила, что это будет бразильянка Кэтлин Виейра, а бой состоится 1 августа.

Ранее Куницкая опубликовала фото, на котором подписывает соглашение, но не огласила имя оппонентки.