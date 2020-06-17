Нигерийский полузащитник армянского «Ширака» Соломон Име Удо станет футболистом сборной Армении.

Об этом сообщает NEWS.am Sport. По информации источника, представители Федерации футбола Армении уже провели переговоры с 24-летним игроком, который выступает в Армении уже пять лет и, по правилам ФИФА, имеет возможность сменить футбольное гражданство.

Удо перебрался в чемпионат Армении в 2015 году из бельгийского «Эйпена», подписав контракт с ереванским «Араратом». Затем Удо играл в составе «Улисса», «Урарту» и «Ширака».

В нынешнем сезоне Удо выступал за «Ширак» из Гюмри, в котором провел 19 встреч в чемпионате Армении, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его соглашение рассчитано до конца этого месяца.