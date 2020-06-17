Российский вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк может стать футболистом греческого «Олимпиакоса».

Об этом сообщают «Известия». По информации источника, 29-летний футболист, скорее всего, летом уедет в Европу. Отмечается, Крицюком также интересуется один из топ-клубов Турции.

Кроме того, сотрудник агентства D-Sports Ягу Фернандеш, представляющий Крицюка, добавил, что на клиента также есть спрос в чемпионатах Испании и Швейцарии, но конкретные клубы называть не стал.

Отметим, 15 июня черно-зеленые продлили контракт с Крицюком до конца нынешнего сезона — до 31 июля 2020 года. Тем не менее клуб не планирует продолжать сотрудничество с вратарем в дальнейшем. Футболист покинет краснодарскую команду на правах свободного агента, и к нему уже сейчас проявляет интерес несколько европейских команд.