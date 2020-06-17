Издание The Athletic составило рейтинг худших контрактов в Национальной хоккейной лиге за последние десять лет.

Первое место в списке заняло соглашение российского нападающего Ильи Ковальчука с «Нью-Джерси Дэвилз». Ковальчук подписал контракт с «Дэвилз» на 15 лет на общую сумму в 100 миллионов долларов в 2010 году. Через три года контракт расторгли по инициативе игрока, который принял решение вернуться в КХЛ и перейти в СКА. Всего Ковальчук провел в составе «Нью-Джерси» 222 встречи и набрал 201 (89+112) очко.

Кроме того, в рейтинг попал российский защитник Антон Волченков, занявший 15-е место. В 2010 году он подписал контракт с тем же «Нью-Джерси» сроком на шесть лет на общую сумму 25,5 миллионов. Через четыре сезона клуб выкупил оставшуюся часть соглашения.