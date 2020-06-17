Возвращение АПЛ, финал Кубка Италии и Бундеслига — в традиционном обзоре ставок от Nevasport.

Английская премьер-лига наконец возвращается, и главным матчем сегодня будет встреча «Манчестер Сити» и «Арсенала». По мнению комментатора и ведущего «Матч ТВ» Георгия Черданцева, для «Арсенала» это не тот выезд, в котором можно рассчитывать на победу. Журналист предлагает отталкиваться от того, что манкунианцы объективно сильнее. Он считает, не стоит уповать на то, что «МанСити» растренирован. По мнению Черданцева, хозяева выиграют, однако при новом тренере «Арсенал» все-таки как-то начинает стабилизировать игру, и хоть какой-то приличный коэффициент дается на вариант «обе забьют» (1.68), и Черданцев предлагает поставить на такой исход.

Первый матч, который сыграют в АПЛ после паузы, станет встреча «Астон Виллы» и «Шеффилд Юнайтед». Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский уверен, что в этой игре все достаточно просто, так как один клуб борется за еврокубки, а другой — за выживание. Казанский считает, что в этом матче стоит сыграть на обе забьют, так как «Шеффилд» на выезде чувствует себя очень уверенно — в 10 из 13 матчей они отличались как минимум один раз. В то же время «Астон Вилла» забивает регулярно дома. На обмен голами можно поставить с коэффициентом 1.77.

В Италии состоится финал Кубка — встречаются «Ювентус» и «Наполи». Комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов думает, что голы в этом матче будут. Керимов отметил, он не представляет себе, чтобы «Ювентус» во втором матче подряд не забивал, и то же касается «Наполи». Керимов считает, что ничья 1:1 или победа одной из команд со счетом 2:1 вполне может случиться, поэтому комментатор выбирает ставку — количество голов в матче от 2 до 3 с коэффициентом 1.90.

В Бундеслиге главная интрига уже испарилась, но интересных матчей еще много. Алексей Андронов предлагает поставить на матч «Шальке» и «Айнтрахта». По его мнению, «Айнтрахт» эпизодами ловит свой футбол, и эта игра опять будет тяжелым испытанием для гельзенкирхенцев. Андронов считает, что гости будут действовать от обороны, и потому большого количества голов он здесь не ждет, а потому предлагает ставку «тотал меньше 3 мячей с расходом» за 1.74.

В матче «Лейпцига» с «Фортуной» Андронов предлагает сделать, по его словам, амбициозную ставку — «победа «Лейпцига» с форой (-2) с расходом» за 2,05. Комментатор считает, что она очень подходит для этого матча, так как даже забив, «Лейпциг» не остановится и продолжит искать счастья в атаке, потому что преимущество в один мяч достаточно шаткое. Кроме того, Андронов предлагает поставить на ничью в матче «Аугсбурга» и «Хоффенхайма» за 3.67.

По словам Эльвина Керимова, «Боруссия» сыграет раскрепощенно и наверняка победит «Майнц», но пропустит, так как соперник не будет отсиживаться в обороне. Комментатор считает, что матч должен выйти открытым. Керимов предлагает поставить на победу «Боруссии» и «обе забьют» за 2.38. Кроме того, Керимов убежден, что в матче «Байера» и «Кельна» победят леверкузенцы. Комментатор считает, что если у хозяев пойдет игра в атаке, «Кельну», который пропустил уже 14 мячей в шести встречах после паузы, вряд ли удастся избежать поражения. На эту встречу Керимов дал такой прогноз: победа «Байера» и тотал голов в матче больше 2,5 за 1.87.