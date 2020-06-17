Венгерский «Ференцварош» в гостях одержал победу над «Гонведом» в матче 30-го тура национального чемпионата со счетом 2:0.

В составе «Ференцвароша» по мячу забили защитник Миха Блажич на 48-й минуте и полузащитник Михал Шкварка на 53-й минуте встречи.

После этой встречи «Ференцварош» набрал 70 очков и за три тура до конца оторвался от идущего на втором месте «МОЛ Фехервара», который имеет игру в запасе, на 14 балла, математически обеспечив себе первую строчку в таблице.

Таким образом, команда Сергея Реброва завоевала чемпионский титул в 31-й раз в истории. Украинский тренер возглавил клуб из столицы Венгрии летом 2018 года. В прошлом сезоне столичный коллектив также завоевал золотые награды — теперь Ребров стал двукратным чемпионом Венгрии.