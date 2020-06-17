Российский теннисист Даниил Медведев примет участие в турнире Libema Open, который состоится в 2021 году.

Об этом сообщает Tennis World USA. По информации источника, участие в турнире также подтвердила Кики Бертенс. Отмечается, соревнования пройдут с 5 по 13 июня. Известно, что Медведев должен был выступить на Libema Open и в 2020 году, но весь травяной сезон пришлось отменить из-за риска распространения коронавируса.

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение турниров АТР и WTA было приостановлено в марте и будет возобновлено не раньше августа. Пока в Европе и США проходят только выставочные турниры.

24-летний Медведев является финалистом Открытого чемпионата США 2019 года в одиночном разряде. Также он победитель семи турниров АТР в одиночном разряде.