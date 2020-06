View this post on Instagram

@tmarretamma can’t forget this time when I bring him to the cold Russia???????????????? Guess what was his favorite thing there? I hope we will be back soon, probably after his next fight✅ ???????? @tmarretamma не может забыть холодную Россию???? Как думаете что ему больше всего понравилось у нас? Думаю скоро вернёмся, скорее всего после следующего боя Тьяго.