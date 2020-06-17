Если российский бойцов-мужчин в UFC более чем достаточно, то женщин категорически мало. Одна из них — Яна Куницкая, которая представляет нашу страну в женском наилегчайшем дивизионе и занимает восьмое место в соответствующем рейтинге.

Рекорд Яны в UFC — 2-2. Она не дралась полгода — в декабре 2019-го девушка техническим нокаутом уступила Эспен Лэдд, а сегодня подписала контракт с UFC на новый бой. 1 августа Яна подерется с крайне серьезным соперником, Кетлин Виера. Бразильянка уверенно шла к титульному бою на серии из десяти побед подряд, четыре из которых в UFC, но внезапно ее остановила Ирен Альдана, которая потушила Виера свет в первом же раунде. После такого апсета Виера будет необходимо восстанавливать репутацию.

Надо быть откровенными, пока Аманда Нуньес держит пояс и не завершает карьеру, шансов на титул у Куницкой очень мало. Но у девушки хорошая опора: россиянка встречается с бразильским полутяжем Тиаго Сантосом, выступающим в UFC. Вместе они даже ездили в Россию, и не только в Москву и Петербург, а, например, в Новый Уренгой, где проводили мастер-классы.

Сантос пока куда более успешен, чем его девушка: он не был чемпионом, но год назад дрался за пояс с Джоном Джонсом, проиграв только раздельным решением судей. У Куницкой также был титульный бой, но это совсем не то: поединок с Крис Сайборг был дебютным для Яны в UFC, и легендарная бразильянка без проблем нокаутировала Куницкую в нелюбимом ею полулегком весе.

Сантос и Куницкая вместе с прошлого года, и многие фанаты были крайне недовольны таким союзом. Апогея все достигло, когда Яна на 1 апреля пошутила, что ждет ребенка от бразильца. Соцсети негодовали, и Куницкая поспешила признаться, что просто решила шуткануть. Хотя, казалось бы, что здесь плохого?

Поражения Куницкой были болезненными, но таковыми можно назвать и победы. Поединок с ветераном UFC Марион Рено был невероятно кровавым и закончился для Яны сломанным носом. Россиянка победила за счет удачных хайкиков, в то время как соперница была лучше вблизи. С Линой Лансберг Куницкая дралась на легендарном UFC 229, и тогда ее бой посмотрели от силы два с половиной человека, а остальные миллионы подключились уже к бою Хабиба и Конора. И Рено, и Лансберг Куницкая победила по итогам трех раундов. Кто знает, если у Виера оказалась такая хрустальная челюсть, может, в этом бое Куницкая впервые победит нокаутом?