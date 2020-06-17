Защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва тяжело воспринял новость о предстоящем уходе из команды.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» решил не продевать контракт с 35-летним бразильцем. По информации RMC Sport, это стало для игрока большим ударом. Знакомые Силвы утверждают, что футболист расстроен и разочарован предстоящим уходом, а также что он любит «ПСЖ», поэтому решение клуба стало для него большим горем.

Силва не будет продлевать контракт до окончания нынешнего сезона Лиги чемпионов и займется поиском нового варианта для продолжения карьеры.

Бразилец защищал цвета «ПСЖ» с 2012 года, ранее он выступал за «Милан». Трансфер обошелся парижанам в 42 миллиона евро. В минувшем сезоне Силва принял участие в 30 матчах «ПСЖ» во всех турнирах.