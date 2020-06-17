Нападающий Джованни Симеоне не сможет перейти из «Фиорентины» в петербургский «Зенит», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, выкупить форварда должен «Кальяри», за который Симеоне выступал на правах аренды в текущем сезоне. По окончании чемпионата Италии «Кальяри» должен приобрести игрока за 16 миллионов евро.

Сообщается, что клуб уже внес предоплату в размере 1 миллиона евро и не имеет юридического права отказаться от выкупа Симеоне. Таким образом, информация о возможном переходе аргентинского нападающего из «Фиорентины» в «Зенит», является недостоверной.

«Зенит» может приобрести Симеоне непосредственно у «Кальяри», однако источник утверждает, что клуб готов расстаться с аргентинцем не менее чем за 20 миллионов евро.