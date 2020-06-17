Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на данный момент не входит в сферу интересов «Фиорентины», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, флорентийский клуб еще не определился с трансферной политикой, так как позиция главного тренера Джузеппе Якини остается нестабильной. «Фиорентина» может начать следующий сезон под руководством нового главного тренера.

Напомним, трансферное окно в Италии откроется 1 сентября и закроется 5 октября. Старт нового сезона запланирован на середину сентября.

Ранее сообщалось, что на Азмуна претендуют «Арсенал», «Наполи» и «Милан». В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах за «Зенит», забил 14 мячей и отдал семь результативных передач.