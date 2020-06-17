Известная российская теннисистка Мария Шарапова снялась в пятом сезоне американского драматического сериала «Миллиарды» (Billions), исполнителями главных ролей в котором являются Пол Джаманти и Дэмиэн Льюис.

Как сообщает РИА «Новости», Шарапова сыграла небольшую роль в седьмой серии. Согласно сценарию, она приняла участие в ужине, который организовал её друг Бобби Аксерольд. Разговор за столом шел об искусстве.

Стоит отметить, что это не первое появление россиянки в «Миллиардах». Она снималась также в третьем сезоне, где выступила в роли спарринг-партнера Бобби Аксельрода на теннисном корте.

Мария Шарапова — бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Недавно спортсменка объявила о завершении карьеры.