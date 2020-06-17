Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий помог оплатить дорогостоящую операцию на сердце известному тренеру по легкой атлетике Евгению Загорулько.

Недавно в интервью 77-летний специалист рассказал, что не может позволить себе лечение. По его словам, после этого он получил множество звонков, а также сообщение от Слуцкого.

«Давно и с удовольствием слежу за вашей работой. Могу ли я чем-то помочь? Пришлите номер карты и скажите, сколько вам нужно». Меня это застало врасплох», — рассказал Загорулько, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что сейчас живет на одну пенсию, однако необходимо кормить семью и лечиться. Обследование за апрель-май, по его словам, обошлось в 400 тысяч рублей. Также необходима операция, на которой в общей сложности уйдет около полутора миллионов.

Загорулько подчеркнул, что не просил у Слуцкого помощи, однако тот перевел ему денежные средства.

«Бах, приходит сообщение. Открываю — там зачисление. Очень большая сумма. Очень. Точно окупит всё лечение», — сказал тренер.