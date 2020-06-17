Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри определился с пенальтистами на финальный матч Кубка Италии, если победитель не будет определен в основное время.

Согласно регламенту, дополнительного времени не будет: если матч завершится вничью, то команды сразу перейдут к серии пенальти. У «Ювентуса» первыми пробьют Криштиану Роналду и Пауло Дибала, сообщает Sports.ru. Роналду, напомним, не забил одиннадцатиметровый в полуфинальном матче с «Миланом».

Напомним, финальный матч между «Ювентусом» и «Наполи» состоится сегодня, 17 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Ранее «Наполи» выбил из борьбы «Перуджу», «Лацио» и «Интер». «Ювентус» на пути к финалу одолел «Удинезе», «Рому» и «Милан».