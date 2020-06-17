Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная провела мастер-класс для проекта Министерства спорта России «Спорт – норма жизни».
«Меня часто спрашивают, как добиться такой формы пресса, как у меня. Сегодня я покажу вам мои самые любимые упражнения. Обязательно найдите 5 минут в день для себя и своего пресса, ведь впереди лето», – сказала Косторная и продемонстрировала упражнения.
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❗КОСТОРНАЯ АЛËНА❗ ➖➖➖ КАК НАКАЧАТЬ ПРЕСС❓ ➖➖➖ Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка Европы (2020). Победительница финала Гран-при (2019). Серебряный призёр и двукратный бронзовый призёр чемпионата России. Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров. Победительница и серебряный призёр финала юниорского Гран-при. Мастер спорта России. @aliona_officialnew ➖➖➖ Muah @asalina_make_up ___ Спортивная одежда @forward_ru ___ @minsport_rf ____ #минспорт #россия#косторная #аленакосторная #гимнастика#фигурноекатание #соринормажизни#тренируйсядома #карантин2020
Напомним, в минувшем сезоне Косторная победила на чемпионате Европы и должна была выступить на чемпионате мира, однако турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Во время карантина спортсменка поддерживала себя в форме в домашних условиях, а сейчас находится на предсезонном сборе в Новогорске, где тренируется большая часть сборной России.
Косторная занимается под руководством Этери Тутберидзе, прошлый сезон стал для неё дебютным на взрослом уровне.
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