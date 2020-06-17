Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная провела мастер-класс для проекта Министерства спорта России «Спорт – норма жизни».

«Меня часто спрашивают, как добиться такой формы пресса, как у меня. Сегодня я покажу вам мои самые любимые упражнения. Обязательно найдите 5 минут в день для себя и своего пресса, ведь впереди лето», – сказала Косторная и продемонстрировала упражнения.

Напомним, в минувшем сезоне Косторная победила на чемпионате Европы и должна была выступить на чемпионате мира, однако турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Во время карантина спортсменка поддерживала себя в форме в домашних условиях, а сейчас находится на предсезонном сборе в Новогорске, где тренируется большая часть сборной России.

Косторная занимается под руководством Этери Тутберидзе, прошлый сезон стал для неё дебютным на взрослом уровне.