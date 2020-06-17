Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева создала второй аккаунт в «Инстаграме», куда выкладывает свои рисунки.

В описании профиля фигуристка подчеркнула, что она спортсменка, а не художник. «Я спортсменка, не художник. У меня нет определенного стиля в рисовании. Здесь просто мои эмоции и вдохновение», — написала Евгения.

На данный момент на профиль подписались уже более четырех тысяч человек. Медведева опубликовала портреты нескольких фигуристов — Мао Асады, Сатоко Мияхары, Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, а также других известных личностей — Одри Хепберн, Зендаи и Билли Айлиш.

Напомним, рисование является одним из хобби фигуристки, ранее она выпустила коллекцию мерча с авторскими рисунками.