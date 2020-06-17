Президент UFC Дана Уайт составил свой топ-4 бойцов в истории промоушена. В список не попал ни действующий чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов, ни его недавний оппонент ирландец Конор Макгрегор.

«Если речь идёт о четырёх лучших бойцах, надо выбрать Ройса Грейси, понятно почему. Также надо назвать Аманду Нуньес — это величайшая женщина-боец в истории», — сказал Уайт и добавил, что выбрать еще двоих будет непросто.

Он также включил в топ-4 Джона Джонса, который никогда не проигрывал, и Чака Лиддела. По мнению Уайта, на тот момент он был самой большой звездой.

«Хотя выбрать между Чаком Лидделлом и Форрестом Гриффином — это словно бросать монетку», — сказал Уайт в подкасте Schmozone.