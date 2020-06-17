Татьяна Брегеда, сестра российского биатлониста Александра Логинова, рассказала о том, как узнала о положительной допинг-пробе брата в 2014 году.

По словам Татьяны, о дисквалификации брата она узнала по телефону от мамы. На тот момент она была беременна и вместе с мужем находилась в Финляндии.

«Мы все были расстроены и злы. Был момент, когда нам казалось, что весь мир обернулся против нас. Саша ничего не объяснял. Единственное, он говорил: «Если бы это было бы правдой, то я бы так и сказал», — заявила Брегеда, слова которой приводит «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что никто из родных не сомневался в честности спортсмена. По ее мнению, ситуацию можно считать абсурдной.

Брегеда отметила, что за два года дисквалификации Логинов много анализировал произошедшее, однако не замкнулся и продолжил тренироваться.

«Сашка не из тех людей, которые будут разводить сопли. Потому что он понимает, что вокруг него семья, и что она переживает», — сказала Татьяна.