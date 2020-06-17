Национальные футбольные чемпионаты Европы находятся в самом разгаре, а международные турниры пока в спячке. Одно дело возобновить игры на территории другой страны, совсем другое в нынешних условиях — это игры представителей разных стран по всему континенту, как это бывает в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Рассказываем, как из положения вышли в УЕФА и как Португалии с Германией достались мини-клубные Евро.

Пять дней назад в Sky Sports Italia появилась информация о том, каким образом состоится доигровка сезона в еврокубках. Начиная со стадии четвертьфинала текущий розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы будет завершен в формате «Финала восьми». Сегодня, 17 июня, в УЕФА провели совещание и официально подтвердили информацию из прессы.

При этом те матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые еще не состоялись, будут сыграны там, где и должны были пройти — на стадионах хозяев матчей. По словам Джорджио Маркетти, Лига чемпионов вернется 7 августа. Таких игр в Лиге чемпионов осталось четыре: «Барселона» — «Наполи», «Бавария» — «Челси», «Ювентус» — «Лион» и «Манчестер Сити» — «Реал». Путевку в «Финал восьми» уже получили такие клубы, как «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Атлетико» и «Пари Сен-Жермен».

Все игры, начиная с 1/4 финала, пройдут в одном городе — в Лиссабоне, Португалия. Матчи пройдут с 12 по 23 августа, важное замечание — все стадии будут сыграны в один матч, что делает остаток турнира еще интереснее и непредсказуемее.

Лига Европы будет доиграна в аналогичном формате в четырех городах Германии — Кёльне, Дуйсбурге, Гельзенкирхене и Дюссельдорфе. Все эти города находятся недалеко друг от друга в одном районе. Финал примет Кёльн 21 августа.

В этом турнире осталось больше матчей в 1/8 финала: ответные игры не сыграл ни один клуб, а две пары не начали игры на этой стадии вообще — это «Интер» — «Хетафе» и «Рома» — «Севилья».

Выбрали и место проведения Суперкубка Европы – его примет Будапешт (Венгрия). Стамбулу же придется попрощаться с мечтой о проведении финала Лиги чемпионов на год — как и Санкт-Петербургу. График проведения сместится на сезон: «Олимпийский стадион» в Стамбуле примет главный матч в 2021 году, «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге — в 2022-м.