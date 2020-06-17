Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк приехал в Среднеуральский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием. Как сообщил один из соратников Сергия Всеволод Могучев, хоккеист приехал помолиться и проведать своего духовника.

«Он приезжает помолиться сюда вместе с семьёй. Я периодически сталкиваюсь с ним на богослужениях.

Дацюк очень тепло относится к отцу Сергию. Для него «наличие батюшки в этом монастыре имеет огромное значение», — заявил Могучев, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, ранее стало известно, что Дацюк находится в храме, который захвачен Сергием и казаками. Сергию, отрицавшему пандемию коронавируса, запретили вести службы в храме, однако он нарушил запрет. В одной из его проповедей полиция нашла возбуждение вражды и ненависти.

После скандальной истории Дацюк заступился за Сергия, который является его духовником.