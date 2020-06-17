Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с клубом.

По информации Mundo Deportivo, новое соглашение будет таким же, как действующее. Аргентинский форвард подпишет контракт по схеме «1+1». В договоре также будет прописана опция ухода из команды, которая была предусмотрена и в нынешнем контракте, но истекла в июне. Отмечается, что оклад футболиста станет выше.

Месси выступает за «Барселону» на протяжении всей карьеры с 2003 года. Он десять раз выигрывал чемпионат Испании, шесть раз брал Кубок страны и восемь раз — Суперкубок. Кроме того, Лионель является четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА.

В текущем сезоне Месси отыграл 24 матча в чемпионате Испании, стал автором 21 гола и 14 результативных передач.