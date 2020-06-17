Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал информацию о том, что нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк посетил Среднеуральский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием.

«Павел – человек с большой буквы. Судя по всему, у него есть своя духовность, своя задача в жизни. Человек всего добился в спорте, он полностью обеспечен. Павел ходит по земле, но, видимо, хочет открывать для себя новые духовные вещи», — сказал Новиков, слова которого приводит «Чемпионат».

Тренер пошутил, что при деньгах Дацюка сидел бы с сигарой и коктейлем на берегу моря, однако российские спортсмены — не только большие чемпионы, они также размышляют и о духовных вещах.

Напомним, ранее стало известно, что Дацюк находится в храме, который захвачен Сергием и казаками. Сергию, отрицавшему пандемию коронавируса, запретили вести службы в храме, однако он нарушил запрет. В одной из его проповедей полиция нашла возбуждение вражды и ненависти.

После скандальной истории Дацюк заступился за Сергия, который является его духовником.