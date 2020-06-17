Магомед Оздоев и Георгий Джикия во время матча "Спартак" - "Зенит". Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Магомед Оздоев и Георгий Джикия во время матча "Спартак" - "Зенит". Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Попытки Леонида Федуна зацепиться за юридические крючкотворства и перетащить место проведения полуфинала Кубка России на свою сторону не увенчались успехом. Матч 18 июля между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Петербурге (сделать ставку на его исход можно тут).

Самое время немного погрузиться в историю сине-бело-голубых и вспомнить о том, к каким достижениям приводили их прежние выходы в полуфинал Кубка.

Сезон 1996/97: полуфинал

В 1996 году «Зенит» только-только вернулся в высший дивизион российского футбола. Поэтому в Кубке пришлось стартовать со стадии 1/32 финала.

Однако это не помешало невскому клубу забраться довольно высоко. Были последовательно выбиты питерский «Локомотив-Сатурн», камышинская «Энергия-Текстильщик» (5:0), читинский «Локомотив», а в четвертьфинале был обыгран в гостях 1:0 гегемон тех лет московский «Спартак». Гостевой полуфинал против столичного «Динамо» закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Сезон 1998/99: Кубок

Уже второй выход в полуфинал принес «Зениту» первый российский трофей. Дома были обыграны 1:0 московские армейцы, а финал в «Лужниках» завершился победой 3:1 над «Динамо».

Сезон 2001/02: финал

В гостевом полуфинале «Зенит» переиграл раменский «Сатурн» – 1:0 в дополнительное время. Финал в «Лужниках» на этот раз выиграл со счетом 2:0 столичный клуб – это был ЦСКА.

Сезон 2004/05: полуфинал

Несколько лет в середине нулевых Кубок России игрался из двух матчей. «Зениту» такая практика больших успехов не принесла.

Соперником по полуфиналу стал ЦСКА, и в первой, домашней игре сине-бело-голубые были сильнее – 1:0. Однако в ответной встрече только что выигравший Кубок УЕФА ЦСКА поймал кураж и победил 2:0.

Сезон 2005/06: полуфинал

И в этом розыгрыше Кубка на пути «Зенита» встал ЦСКА. 0:1 в первой игре, 0:3 во второй.

Сезон 2009/10: Кубок

Упорная полуфинальная рубка в Перми закончился нулевой ничьей – «Амкар» бился до конца. Но в серии пенальти сине-бело-голубые были точнее – 4:2.

В финале же гол Широкова с пенальти принес «Зениту» победу 1:0 над «Сибирью» и второй в истории Кубок России.

Сезон 2012/13: полуфинал

Второй домашний полуфинал неожиданно закончился досадной осечкой. Звездный «Зенит» столкнулся со звездным «Анжи», и гол Это’О принес гостям победу – 0:1.

Сезон 2015/16: Кубок

«Амкар» в гостях в полуфинале – хорошая примета. 1:1 (3:4 пен.) – «Зенит» вышел в финал, где сполна отомстил ЦСКА за кубковые неудачи середины нулевых. 4:1 с пенальти-дублем Халка, голами Кокорина и Юсупова!

Итоги: 8 участий, 4 полуфинала, 1 финал, 3 Кубка России. Ждем четвертого?