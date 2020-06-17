Подмосковные «Химки» получили лицензию РФС-1, дающую право выступать в российской Премьер-лиге.

«Судя по всему, мы получили лицензию РФС-1. Сейчас ждём официального подтверждения от комиссии», — приводит слова гендиректора клуба Василия Иванова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что новый патрон клуба Сергей Ломакин планирует выделить «Химкам» 1 миллиард рублей, что позволит выступать в РПЛ.

По итогам досрочно завершившегося сезона в Олимп-ФНЛ «Химки» получили право на прямой выход в российскую Премьер-лигу, но повышение клуба оказалось под вопросом из-за финансовых проблем.