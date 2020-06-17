Емельяненко не будет участвовать в боях до поединка с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не будет участвовать в поединках до боя с соотечественником Магомедом Исмаиловым.
Об этом сообщил президент промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко, слова которого приводит ТАСС.
«Я не общался с Емельяненко, но наш вице-президент Асланбек Бадаев проговаривал с Александром этот вопрос. Насколько я понимаю, договорились, что Александр не будет проводить боёв до поединка с Исмаиловым», — сказал Яценко.
Напомним, изначально поединок был запланирован на 3 апреля, однако его пришлось перенести из-за угрозы распространения коронавируса. Новая дата турнира — 24 июля. Ранее стало известно, что поединок может состояться со зрителями.
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