Емельяненко не будет участвовать в боях до поединка с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не будет участвовать в поединках до боя с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

Об этом сообщил президент промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко, слова которого приводит ТАСС.

«Я не общался с Емельяненко, но наш вице-президент Асланбек Бадаев проговаривал с Александром этот вопрос. Насколько я понимаю, договорились, что Александр не будет проводить боёв до поединка с Исмаиловым», — сказал Яценко.