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  • 17:00,  17 июня 2020
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Бокс/MMA
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Емельяненко не будет участвовать в боях до поединка с Исмаиловым

Емельяненко не будет участвовать в боях до поединка с Исмаиловым
Александр Емельяненко. Фото: инстаграм спортсмена

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не будет участвовать в поединках до боя с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

Об этом сообщил президент промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко, слова которого приводит ТАСС.

«Я не общался с Емельяненко, но наш вице-президент Асланбек Бадаев проговаривал с Александром этот вопрос. Насколько я понимаю, договорились, что Александр не будет проводить боёв до поединка с Исмаиловым», — сказал Яценко.

Напомним, изначально поединок был запланирован на 3 апреля, однако его пришлось перенести из-за угрозы распространения коронавируса. Новая дата турнира — 24 июля. Ранее стало известно, что поединок может состояться со зрителями.

В предыдущем поединке Емельяненко по правилам бокса одолел Михаила Кокляева, отправив стронгмена в нокаут в первом раунде.

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