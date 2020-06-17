Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, как лечился от коронавируса.

По словам футболиста, коварство болезни в том, что поначалу человек может даже не замечать, что заражен. Он признался, что положительный тест на COVID-19 стал для него неожиданностью, так как он не нарушал правила самоизоляции.

Погребняк отметил, что температура держалась неделю, после чего он запаниковал и поехал делать КТ легких, которая выявила двустороннюю пневмонию.

«Я лежал в общей палате, люксовых здесь нет. Моими соседями были инженер и фельдшер. Они узнали меня только на второй день, очень удивились. Конечно, мне было приятно. Еда больничная… Есть можно», — рассказал Погребняк, слова которого приводит «Екатеринбург Онлайн».

Напомним, супруга Погребняка Мария и трое сыновей также переболели коронавирусом, однако лечились дома.