УЕФА официально объявил формат доигровки текущего сезона Лиги чемпионов, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Как и предполагалось, решающая стадия турнира будет проходить в формате «Финала восьми», который состоится в Лиссабоне (Португалия) в период с 12 по 23 августа. Команды будут проводить по одному матчу друг с другом, а не по два, как это было при традиционном формате.

На данный момент известны четыре участника «Финала восьми»: «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта». Еще четыре участника определятся после того, как будут сыграны ответные матчи 1/8 финала. Выявить победителя не успели «Наполи» и «Барселона», «Челси» и «Бавария», «Лион» и «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Сити». Эти встречи пройдут 7 и 8 августа.