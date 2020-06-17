«Наполи» начал финальный матч Кубка Италии с «Ювентусом»

«Наполи» и туринский «Ювентус» начали матч в рамках финала Кубка Италии сезона-2019/20.

Матч проходит в Риме на стадионе «Олимпико» без зрителей. Главный судья поединка — Даниеле Довери. Прямую трансляцию встречи можно увидеть здесь.

Согласно регламенту доигровки турнира на время пандемии, дополнительного времени в финале назначено не будет: если матч завершится вничью, то команды сразу перейдут к серии пенальти.

Ранее «Наполи» выбил из борьбы такие клубы, как «Перуджу», «Лацио» и «Интер». «Ювентус» на пути к финалу одолел «Удинезе» и «Рому». В 1/2 финала подопечным Маурицио Сарри достался «Милан», команда сыграла два матча вничью — 1:1 и 0:0, однако смогла пройти в финал благодаря голу на выезде, который забил Криштиану Роналду с пенальти.