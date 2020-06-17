Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала о своих предпочтениях в еде.

В интервью газете Williams Et Oliver Трусова отметила, что не придерживается особой диеты, но старается есть побольше белковой пищи. «Запретов как таковых нет. Но я сама не люблю фастфуд и совершенно равнодушна к тортам. Поэтому ничего такого не бывает в моем рационе», — заявила фигуристка, подчеркнув, что ее питание не меняется на время соревнований.

Также Трусова отметила, что больше всего любит домашние пельмени. «Не знаю кому как, а мне еду чащу всего готовит мама. Когда выпадает минутка, я с удовольствием занимаюсь выпечкой», — сказала Трусова.

Отметим, сейчас фигуристка находится на сборах в Кисловодске.